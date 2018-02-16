قمة بين العاهل الأردني وبوتين تبحث قضايا الشرق الأوسط

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، فضلاً عن القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف السوري وقضايا الشرق الأوسط.

وأشاد العاهل الأردني خلال اللقاء بالدور الحيوي والمهم الذي تلعبه روسيا وجهودها المبذولة في إيجاد الحلول للكثير من القضايا ومنها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والتسوية في سوريا. وقال «نثمن أهمية الدور الروسي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا». من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن أمله بمواصلة التعاون المشترك وتعزيزه بين البلدين.