برلمانية تونسية تستغرب عقد اتفاقات مع جمعيات قطرية

أعربت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب التونسي ليلى الشتاوي، أمس، عن استغرابها من إمضاء وزارة الشؤون الدينية بحكومة يوسف الشاهد في أواخر سنة 2017، اتفاقيات مع جمعيات تحوم حولها شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها جمعية قطر الخيرية.

وقالت خلال جلسة استماع للجنة التونسية للتحاليل المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب: "أستغرب من إمضاء هذه الاتفاقية، خاصة وأن وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية سبق وأن أكد في جلسة استماع بالبرلمان أن هذه الجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال وتمويل إرهاب. وتساءلت الشتاوي عن مدى تنسيق الوزارات فيما بينها في ما يتعلق بمثل هذه المسائل.

وكانت الشتاوي أكدت سابقاً أن الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج مجبورة عن كشف مصادر تمويلها لرئاسة الحكومة في ظرف شهر وفق المرسوم عدد 88 على حد قولها. وتابعت أن مئات الجمعيات قد تلقت تمويلات من الخارج ولم تكشف إلى حد اليوم عن المعلومات المتعلقة بمصادر تمويلها إلى الحكومة.

وأضافت أن قطر الممثلة في الملحق العسكري الخاص بها، قد جلبت أموالاً إلى تونس عن طريق البنك القطري، ثم بعد ذلك حوّلت هذه الأموال إلى بن قردان لينتقل جزء منها إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق عسكري في هذه المسألة متسائلة أين وصل هذا التحقيق.

معاناة

من جانبه، أكد النائب عن دائرة دول العالم العربي بمجلس نواب الشعب التونسي ماهر مذيوب، الظروف الصعبة والمعاناة التي تقاسيها الكفاءات التونسية في قطر، بعد أن وقعت ضحية لتحايل شركات التشغيل الوهمية. وقال مذيوب الذي ينتمي إلى حركة النهضة، خلال حاور تلفزيوني الأربعاء، إن هناك شباناً وشابات يعيشون أوضاعاً صعبة وبائسة، ومنهم المشرد في الشوارع ومن لم يأكل منذ أسبوع، بعد أن وقعوا ضحايا تحايل من جانب شركات تشغيل وهمية.

وأضاف النائب، أنه دعا وزير الخارجية إلى إحداث لجنة فيها دبلوماسي وأمني ومختص اجتماعي، يذهبون 10 أيام إلى قطر للجلوس مع الجالية التونسية هناك، ويتعرّفون إلى وضعيتهم وينظرون إلى وضعياتهم، لافتاً إلى أن الأمر مرهون بيد وزير الخارجية، ليتحرك بصفة عاجلة ويفتح الملف مع السلطات القطرية، حسب قوله.