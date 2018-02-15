اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي ومجهولين في صنعاء

أغلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية الشوارع المؤدية إلى جولتي الكميم والرويشان في حي حدة وسط صنعاء وبدأت حملة دهم وتفتيش بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيا الحوثي ومجهولين في حي حدة بصنعاء.

وأشارت سكاي نيوز عربية إلى أن الاشتباكات تركزت في جولتي الكُميم والرويشان في حي حدة أرقى أحياء صنعاء.

واستقدمت ميليشيا الحوثي تعزيزات مدرعة إلى حي حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.

كما أغلقت ميليشيا الحوثي جميع الطرقات المؤدية إلى مبنى القومي في حي شعوب وسط صنعاء إضافة إلى إغلاق الطرق من باب السلام حتى المنطقة المؤدية إلى شارع خولان.