1086 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال يناير

أعلنت رابطة أمهات المختطفين أنها رصدت 1086 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الماضي، مارستها ميليشيا الحوثي شملت القتل والإصابات والاعتداءات الجسدية والاختطافات والاقتحامات والمداهمات ونهب وإتلاف الأموال العامة والخاصة.

وأوضحت الرابطة في منشورها الحقوقي الشهري، أن حصيلة القتل كانت 50 حالة، والإصابات 61 حالة، وحالة واحدة لكل من الاعتداء الجسدي وتفجير وتفخيخ المنازل، وقصف المناطق المأهولة بالسكان 24 حالة، والاختطافات 78 حالة، والاقتحامات والمداهمات 25 حالة، نهب وإتلاف أموال 18 حالة، ونهب مواد إغاثية حالتين، وإقصاء وظيفي واستقطاع رواتب 821 حالة.

وبلغت حالات القتل 50 حالة قتل، توزعت إلى 23 حالة قتل بقصف مناطق مأهولة بالسكان منها 16 حالة كانت في محافظة تعز وحالتا قتل في محافظة البيضاء وحالتان في مديرية الخوخة، وحالتان في محافظة لحج.

وحالة واحدة في مديرية نهم بمحافظة صنعـاء، و5 حــالات قتـل مواطنين قنصاً من قبل قناص حوثي 4 منــها في محافظة تعز وحالة واحدة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، و3 حالات قتل لمواطنين بانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي منها حالتان في محافظة البيضاء وحالة قتل واحدة لطفل في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب زرعتها الميليشيا عندما كانت تسيطر على تلك المناطق، و4 حالات قتل بالرصاص المباشر منها حالتان في محافظة حجة، حالة في أمانة العاصمة، حالة في محافظة إب، إضافة إلى 8 حالات لقتل الميليشيا لأفرادها لأسباب متعددة.

اعتداء وخطف

وتمثلت حالات الاعتداء الجسدي في حالة واحدة تم رصدها خلال فترة التقرير، حيث اعتدت ميليشيا الحوثي بالضرب المبرح على مواطن سبعيني في مديرية الرضمة بمحافظة إب وكسروا أسنانه وأحدثوا جروحاً عميقة في وجهة وهددوه بالقتل بعد اختطافه لرفضه إعطائهم إتاوات وجبايات مالية.