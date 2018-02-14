"الجيش الوطني" والمقاومة اليمنية يواصلان التقدم نحو مديرية الجراحي

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي .. تواصل قوات الجيش الوطني و المقاومة اليمنية تقدمها نحو مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في تحرير مديرية حيس الواقعة غرب اليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية وفرار جماعي لها.

واستطاعت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية التقدم شرقي مديرية الجراحي والسيطرة على عدد من مناطقها وذلك بالتزامن مع استكمال تأمين مديرية حيس وتطهير جميع الجيوب التي تتخذها الميليشيات أوكارا لها وذلك بعد عمليات تمشيط واسعة للمزارع والمناطق المحيطة بها مما يشكل ضربة كبيرة لميليشيات الحوثي الإيرانية على جبهة الساحل الغربي.

و قال مصدر في المقاومة اليمنية لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية تشهد انهيارات كبيرة وسط هروب جماعي لها واستنزاف مستمر لها على جبهة الساحل الغربي لليمن.

و أضاف إن عدداً من عناصر ميلشيات الحوثي الإيرانية سلموا أنفسهم لقوات تحرير الساحل الغربي بعد تضييق الخناق وفرض الحصار عليهم في مدينة حيس وجبل الدباس الذي يقع على خط الجراحي - حيس وسط تقدم القوات نحو مديرية الجراحي بعد استكمال تطهير و تأمين حيس.

و تقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسنادا عسكرياً و دعماً لوجستيا للعمليات البرية والجوية و البحرية إضافة إلى المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب اليمني لمساعدتهم على تجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها جراء الممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإيرانية.

كما تقوم القوات المسلحة الإماراتية بدور كبير دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به .

و يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء اليمنيين فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

و تمكنت وحدات القوات المسلحة الإماراتية من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميلشيات الحوثية الإيرانية .. وعثرت القوات اليمنية خلال عمليات تمشيط مواقع محررة في مديرية حيس جنوبي اليمن على 11 صاروخا بعيدة المدى و عدد من الدبابات والعربات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية.

