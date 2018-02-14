الإمارات تدعم عملية إعادة إعمار العراق بـ 500 مليون دولار

أعلنت الإمارات الْيَوْمَ عن دعم عملية إعادة إعمار العراق بـ 500 مليون دولار إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في مشروع معسكر الرشيد و ميناء أم قصر بخمسة مليارات و500 مليون دولار.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن رؤية الإمارات تتفق مع كلمة صاحب السمو أمير الكويت من أن إستقرار العراق جزء من إستقرار المنطقة، ويشهد سجل الإمارات على توجه إستراتيجي يرى في إستقرار وإزدهار العراق مكسب عربي وإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في افتتاح المؤتمرالدولي لإعادة إعمار العراق" الذي تنظمه دولة الكويت.