بالفيديو.. موجة غبار تجتاح الرياض وتعلق الدراسة

ازدادت موجة الغبار التي تجتاح سماء الرياض، صباح الأربعاء، حيث أظهرت فيديوهات تدنٍ في مستوى الرؤية، وبحسب هيئة الأرصاد تستمر الأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية حتى السادسة مساءً بمنطقة الرياض وحوطة بني تميم والأفلاج وليلى والمحافظات المجاورة تمتد إلى السليل و وادي_الدواسر، فيما ستشهد معظم مناطق المملكة انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل ملموس.

وأدت موجة الغبار التي بدأت ليل الثلاثاء، إلى تعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها، في رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرماء.

فيديو متداول | موجة الغبار في حالة ازدياد مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية. ##الإخبارية #غبار_الرياض pic.twitter.com/kJJ3724Pxi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2018

كما علقت الدراسة في #جامعة_الإمام بالرياض لهذا اليوم الأربعاء بسبب تلك الموجة التي بدأت منذ الاثنين.

إلى ذلك، طالب الدفاع المدني السعودي المواطنين باتباع تعليمات السلامة للوقاية من خطر الرياح والأتربة التي تضرب الرياض وعددا من المناطق في المملكة.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر "تويتر" الأربعاء بعض التعليمات، للوقاية من الغبار مشدداً على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، وتفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى الحذر من المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي، وكذلك اتباع التعليمات الطبية بضرورة التزام المرضى منازلهم، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي.

وتم تداول العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قيل إنها تصور موجات من الغبار تقتحم سماء العاصمة السعودية.