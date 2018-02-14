الشرعية تتقدم في الجراحي بإسناد إماراتي

حررت قوات الشرعية عدداً من مناطق مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، في وقت قتل وجرح العشرات من مقاتلي جماعة الحوثي في غارات للتحالف العربي في جبهتي ميدي وحرض.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية حررت عدداً من المناطق في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وحسب المصادر فان قوات الشرعية وتحت غطاء جوي من طيران التحالف سيطرت على مناطق الجربة والمعامرة جنوب شرق الجراحي بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي تراجعت باتجاه مركز المديرية.

إلى ذلك، قتل وجرح العشرات من ميليشيات جماعة الحوثي في غارات للتحالف العربي في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بأكثر من عشر غارات متفرقة في كلٍّ من جبهتي حرض وميدي.

في السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، من تأمين مواقع جديدة، كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وأفادت مصادر إعلامية أن الجيش الوطني «دحر ميليشيا الحوثي من موقع في بران بمحيط مسورة بمديرية نهم، وتمكن من تأمينه».