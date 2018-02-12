«يونيسيف»: الفقر ينهش ربع أطفال العراق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس، أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر، فيما يحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة كنتيجة للحرب على تنظيم داعش.

وقالت اليونيسيف في بيان، إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوماً على منشآت تعليمية و50 هجوماً على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014. وأضافت أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين طفل. وأعلن العراق النصر على «داعش» في ديسمبر باستعادة كل المناطق التي سيطر عليها التنظيم في عامي 2014 و2015. ويسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية تقدر بمئة مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة بناء مناطق في البلاد وإنعاش الاقتصاد، خلال مؤتمر إعمار العراق الذي تنطلق أعماله اليوم (الاثنين) في الكويت.

وقال جيرت كابيلير المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الأطفال هم مستقبل العراق». وتابع قائلا «مؤتمر الكويت من أجل العراق الذي يعقد هذا الأسبوع فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال، واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر».

في سياق آخر، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، بدور قوات البيشمركة في محاربة «داعش»، وقالت «إننا لن ننسى أبداً تضحيات البيشمركة التي حاربت داعش نيابة عن العالم».

وأضافت الوزيرة الألمانية، التي تزور إقليم كردستان: «أنا الآن في أربيل لتفقد قواتنا هنا وقوات البيشمركة». وقامت الوزيرة الألمانية بافتتاح مستشفى لمعالجة مقاتلي البيشمركة في أربيل والذي تكلف ستة ملايين يورو. وأضافت، خلال مؤتمر صحفي في أربيل، «اليوم شاهدت بنفسي مدى التقدم والتطور الذي حققته قوات البيشمركة».