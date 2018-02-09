احباط محاولة اختراق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم احباط محاولة اختراق من قبل أحد الهاكرز (قراصنة الانترنت) لموقع الوزارة الالكتروني وعودته الى التشغيل الاعتيادي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان أن الأجهزة الأمنية المعنية والمختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق وايقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفتره قصيرة كإجراء احترازي وذلك وفقا للاستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الفرضيات والحالات الطارئة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن البيان أن الإدارة العامة لنظم المعلومات في الوزارة أكدت عودة الموقع إلى العمل في وقت قياسي ودون أن تلحق به أي أضرار، إذ لم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلته به.

وذكرت أن التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة وملاحقته قانونيا.