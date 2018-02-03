قرقاش: موقف الإمارات مرآة للتوجّه السعودي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من الأطراف كافة، مشدداً على أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي.

وقال معاليه، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الإعلام العربي المسؤول لا يشوّه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، قائلاً إن «معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدّي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً».

وتابع تغريداته بالقول: «كما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضاً مطالَبون بالمبادرة سياسياً على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته».

وأردف معالي د. أنور قرقاش: «من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها»، مضيفاً: «وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل، وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها، وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها».