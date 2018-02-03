الشرعية تتأهب لقطع رأس الأفعى في صعدة

أحكمت قوات الشرعية بمساندة قوات التحالف في اليمن سيطرتها على مواقع واسعة في محور الجوف وصارت كل الطرق في الجوف شمال اليمن، تؤدي إلى معقل المتمردين الحوثيين، إذ إنَّ أكبر مديريات الجوف، مديرية خب الشعف، تشهد مواجهات عنيفة لاستكمال تطهيرها من عناصر الميليشيات والالتحاق بجبهات القتال في صعدة المجاورة، للمشاركة في عملية «قطع رأس الأفعى».



وأكد العقيد عبدالله الأشرف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة «إن مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد تشهد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية».



وأوضح الناطق الأشرف أنه «تمت ملحمة ومعارك هما الأعنف من نوعهما جنوب بير المهاشمة.. عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وستتم ملاحقتهم بإذن الله وتطهير مديرية خب الشعف والالتحاق بالجيش اليمني لتحرير محافظات اليمن من الميليشيات الإيرانية».



وقال الأشرف «إن جبهات القتال في كل من الجوف وتعز تشهد معارك عنيفة تحقق فيها قوات الشرعية بدعم من التحالف نجاحات جديدة، فيما تتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر مادية وبشرية كبيرة».



وأضاف الأشرف «إن كل الطرق بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة تؤدي إلى صعدة معقل المتمردين الحوثيين، فأكبر مديريات الجوف، مديرية خب الشعف، تشهد مواجهات عنيفة لاستكمال تطهيرها من عناصر الميليشيات والالتحاق بجبهات القتال في صعدة المجاورة للمشاركة في عملية قطع رأس الأفعى».



وتتوالى خسائر الميليشيات في مختلف جبهات القتال، خاصة في تعز، وبحسب موقع «سبتمبر.نت» التابع للجيش اليمني استقبلت مستشفيات حجة أكثر من 150 جثة لعناصر الميليشيات منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن المدينة بدعم من تحالف دعم الشرعية.



ووسط تراجع الميليشيات نجحت قوات الشرعية في الوصول إلى أولى مناطق مديرية دمنة خدير جنوب شرقي تعز، بعد نجاحها في السيطرة على نقيل الصلو المطل على المديرية التي تكسب أهمية استراتيجية لموقعها على الطريق الرابط بين تعز وعدن ولحج.



غارات



وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات جوية عنيفة على المناطق الواقعة بين مديريتي حيس وشمير بمحافظتي الحديدة وتعز، استهدفت الغارات مواقع ميليشيات الحوثي في كبة البلسم وخلف كبة الحصين وبيت الميرابي.



كما استهدفت المقاتلات موقع الميليشيات الحوثية بغارة جوية في منطقة السويهرة أعقبها سماع دوي انفجارات، حيث تم استهداف مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية حسب سكان محليين.



إحباط



في الأثناء، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب القبض على سيارة محملة بالأسلحة وصواعق ألغام كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في صنعاء.



وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية ألقت القبض على سيارة من نوع تاكسي كان بحوزتها نحو 70 قطعة سلاح كلاشنكوف صيني وعشرات من صواعق الألغام.



وأضاف أن جنود نقطة الرخيم قانية على حدود مأرب البيضاء عثرت أثناء التفتيش على تلك الكمية من الأسلحة صباح أمس وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي بصنعاء. وأشار إلى أنه تم تسليم السيارة والمضبوطات للجهات المعنية.



إفراج

أطلقت ميليشيات الحوثي سراح نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، صلاح ومدين، بعد قرابة شهر على اعتقالهما، وانتهت بمقتل صالح. وأكد المصدرأن هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل قيادة «حزب المؤتمر» في صنعاء، ومن قبل ناشطين للإفراج عن ما تبقى من معتقلين من أقرباء صالح. عدن - وكالات



حجز



أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء قراراً بحجز أموال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وأموال أبنائه وأقربائه بالكامل في البنوك المحلية اليمنية. وطالب وكيل النيابة الجزائية المتخصصة التابع لسلطة الميليشيات البنك المركزي اليمني بصنعاء طالبه فيها بإيقاع الحجز التحفظي على أموال 49 شخصاً أولهم أحمد علي عبدالله صالح وآخرهم هيثم محمد عبدالله صالح نجل شقيق صالح. عدن - وكالات



احتياجات

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن»الاحتياجات الإنسانية في محافظة تعز كبيرة جداً"، داعياً المنظمات الإنسانية الأخرى إلى زيادة مساعداتها تبعاً لخطورة الوضع في تعز بشكل خاص، وفي اليمن عموماً.



وتحاصر ميليشيات الحوثي، تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية منذ نحو 3 أعوام. تعز - وكالات