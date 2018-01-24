السيسي يتقدم رسميا بأوراق ترشحه لولاية ثانية

تقدم المستشار القانوني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية، متضمنة توكيلات موثقة في الشهر العقاري من المواطنين، وتزكية ما يزيد عن 500 نائب في مجلس النواب.

واختار السيسي المحامي وعضو البرلمان محمد بهاء أبو شقة ممثلا قانونيا له، ليتقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بين 26 و28 مارس المقبل.

وكان السيسي أجرى، الثلاثاء، الفحص الطبي اللازم للترشح، بعدما أعلن، الجمعة الماضية، ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.