دعم إماراتي متواصل لقطاع الصحة في شبوة

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس دفعة جديدة من الأدوية النوعية لمركز بئر علي الصحي بمديرية رضوم في محافظة شبوة استمراراً لجهودها الإنسانية في دعم المنشآت والمراكز الصحية في المناطق المحررة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، كما قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت بتوزيع مساعدات غذائية على أبناء وأهالي منطقة فغمة بمديرية السوم الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة محمد المهيري أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الشعب اليمني وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية، لافتاً إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة شبوة عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

سد الاحتياجات

وثمن مدير مركز بئر علي الصحي برضوم د. أحمد صالح باصهيب الدعم اللامحدود الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في المحافظة وعلى وجه الخصوص مديرية رضوم الذي قام الهلال بدعمها في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والطبية.

وأعرب أهالي مديرية رضوم عن بالغ شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على شحنة الأدوية، التي جاءت في وقتها المناسب نظراً لحاجة المرضى الماسة لها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لمعظم السكان، وما ستمثله الدفعة العلاجية التي قدمتها الهيئة مجاناً من خدمة في سد احتياجات الأهالي بمركز بئر علي الصحي تجاه المرضى.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي محافظة حضرموت في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت بتوزيع مساعدات غذائية على أبناء وأهالي منطقة فغمة بمديرية السوم الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.

وأكد نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي أحمد النيادي حرص الهيئة على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصة الأسر الفقيرة والأشد فقراً والتي تفتقر لأبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها.

وقال إن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات للمساعدات الإنسانية تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها لأبناء محافظة حضرموت وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المديريات ومداً ليد العون والإخاء إليهم. وثمن وجهاء المديرية وشخصياتها الاجتماعية ما تقوم به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني وجهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف على المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

شكر وتقدير

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهوداً كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظة حضرموت.