الأميرة هيا: نفخر بنهج الإمارات المستمر في مدّ يد العون للمحتاجين

عبّرت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، عن فخرها بنهج الإمارات المستمرّ في مدّ يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

جاء ذلك في تدوينات لسموها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقالت سموها: «نفخر بنهج الإمارات المستمرّ في مدّ يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة لها».

وأضافت: «لقد التزمت قيادتنا الحكيمة بمنح 500 مليون دولار ضمن حزمة مساعدات جديدة قيمتها مليار ونصف دولار تقدّمها الدول العربية التي تقف بجانب الشرعية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً».

وقالت: «المساعدات ستوزّع فوراً من خلال منظمات الإغاثة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة إخواننا وأخواتنا في اليمن الشقيق».