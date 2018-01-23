قرقاش: رغم الإنفاق القطري السخي أزمة الدوحة تبقى "ثانوية"

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن العديد من المسؤولين الأوروبيين يدرك أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وإن أزمة الدوحة تبقى ثانوية رغم إنفاق الآلة الإعلامية القطرية السخي.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر "الانطباع العام في حديثي مع العديد من الصحفيين والمتابعين الأوروبيين أن الآلة الإعلامية القطرية، وبرغم إنفاقها السخي، إلا أن أزمة الدوحة تبقى ثانوية، قطر تخاطب جمهورها وتنفق "لإقناعهم".

وأضاف "العديد من المسؤولين الأوروبيين يدرك أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكافة أنواع العقود، وأن هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركاتهم وبضائعهم، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة".