البحرين: الحرس الثوري وحزب الله والحشد متورطون باستهداف أمننا

أكدت البحرين أمس أن الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني تقوم بإدارة الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن البحرين.

وأعلن وزير داخلية البحرين، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن قوات الأمن البحرينية نفذت 105 مهام أمنية تم خلالها القبض على 290 إرهابياً وإحباط عدد من المخططات الإرهابية كان الإرهابيون ينوون تنفيذها خلال العام المنصرم، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية.

وكشف في لقاء مع نخبة من أبناء البحرين عن القبض على 47 عنصراً إرهابياً من العناصر الرئيسية والذي ينتمي أغلبهم إلى ثلاثة تنظيمات.

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