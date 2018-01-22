الإمارات: نقف مع السعودية ضد كل التهديدات

استنكر الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة، استمرار إطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية.

كما استنكر تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة، وأكدت الإمارات تأييدها مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمن السعودية واستقرارها، في وقت كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الحوثيين استهدفوا المملكة بأكثر من 300 صاروخ إيراني.

وترأس معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي، وأكد وقوف الإمارات إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها، وأضاف: «أن الإمارات تؤيد مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وستستمر في موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن».

ورأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إذ أكد إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها 300، منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة. وأكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب وكل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعّالة، لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.

ويعقد وزراء خارجية دول التحالف، اليوم، اجتماعاً في الرياض، لبحث سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ميدانياً، انتزعت الفرق الهندسية في قوات الشرعية عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، قبل طردها من المناطق المحررة في البقع بمحافظة صعدة، كما أحبطت محاولتها زرع ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية.

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