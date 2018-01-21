إسرائيل تدفع 5 ملايين دولار تعويضات لذوي قتلى أردنيين

ذكرت تقارير إعلامية أردنية أمس أن إسرائيل دفعت خمسة ملايين دولار لذوي قتلى أردنيين في حادثي السفارة الإسرائيلية والقاضي رائد زعيتر. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قال الخميس الماضي إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة القتلى، أن الحكومة الإسرائيلية قدمت تعويضاً مالياً مقداره 5 ملايين دولار لذوي قتيلي السفارة ولذوي الشهيد القاضي زعيتر بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ذكر في بيان أن إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق بعد الحوادث التي وقعت في السفارة في الأردن في 23 يوليو الماضي وفي الحادث الذي قتل فيه قاض أردني في مارس 2014. وستعود السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى العمليات الكاملة فوراً، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت.