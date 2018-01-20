واشنطن تعلّق مساعدات غذائية للفلسطينيين بـ 45 مليون دولار

تواصل الإدارة الأميركية استفزاز الفلسطينيين بالمزيد من القرارات، حيث أعلنت تعليق مساعدات غذائية بقيمة 45 مليون دولار. فيما أصيب عشرات الفلسطينيين إصابات متفاوتة، بينما اعتقل آخرون في احتجاجات جمعة الغضب السابعة على القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تعليق المساعدات

قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي تقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكانت وزارة الخارجية قالت يوم الثلاثاء إن واشنطن ستعلق مبلغاً منفصلاً قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تخدم الفلسطينيين.

وأكد مدير أونروا بيار كرانبول أن تجميد المساعدة الأميركية للمنظمة مرده الحسابات السياسية وليس كيفية عمل المنظمة كما تقول إدارة دونالد ترامب.

اعتقالاتواعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، أربعة شبان خلال اقتحام بلدة اليامون غرب مدينة جنين. وذكرت مصادر محلية وأمنية لوكالة «وفا» أن الاحتلال داهم منزل المواطن عزمي عبد القادر فريحات، واعتقل ولديه جهاد، وعبد القادر، بالإضافة إلى صديقين من مدينة جنين كانا في ضيافة العائلة. وقالت المصادر ذاتها إن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش دقيقة في منزل المواطن فريحات، كما صادر العديد من أجهزة الاتصال الخليوي، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.

وأصيب 6 شبان في مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرات سلمية منددة بقرار ترامب ومناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري. وأصيب شابان وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن طفلاً لا يتجاوز عمره الستة أعوام أصيب برصاصة معدنية في عينه وشابين آخرين في المواجهات العنيفة التي تشهدها القرية منذ ساعات ما بعد ظهر أمس. وفي قرية كفر قدوم، أصيب ثلاثة شبان بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطني «قدوميم» الجاثمة عنوة على أراضي القرية.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان في الأطراف السفلية عولجوا ميدانياً من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة من المدينة بعد تفتيشها.

وفي غزة أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال في المواجهات على نقاط التماس مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية للقطاع.

إحصائية

أظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، استشهاد أربعة فلسطينيين بينهما طفلان، وإصابة 269 بينهم 83 طفلاً، واعتقال 261 فلسطينيا بينهم 22 طفلاً، خلال الأسبوعين الماضيين.