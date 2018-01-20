الكويت تنفي ما نسب لصندوق النقد الدولي من عدم وجود عجز بالموازنة



نفت الكويت اليوم صحة ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز في موازنة الكويت مؤكدة عدم صحته اطلاقا.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية نقلا عن وزارة المالية الكويتية انه لا صحة للتصريح المنسوب لصندوق النقد الدولي الذي يزعم عدم وجود عجز في الموازنة العامة للدولة واصفة الخبر بأنه"مفبرك" مضيفة انه على العكس مما أثير فان بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت أثنت على الاصلاحات المالية والاقتصادية وفق أحدث تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وذلك في أعقاب زيارتها الأخيرة للبلاد في نوفمبر الماضي.

وأوضحت "المالية" انها تقوم بنشر الأرقام الرسمية للحساب الختامي التي يدققها ديوان المحاسبة الكويتي ويصادق عليها مجلس الأمة للسنوات المالية المذكورة والتي توضح حقيقة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.