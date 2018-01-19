" حقوق الانسان":الدوحة تدعم الإرهاب تحت دعوى الديمقراطية

اتهمت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان الدوحة بدعم الإرهابيين والمخربين تحت دعوى ديمقراطية لا اثر لها فى قطر. وفي ندوة نظمتها الفيدرالية وجه المشاركون نداء للمجتمع الدولي للحد من التدخلات الإيرانية بالمنطقة و الضغط على الحكومة القطرية للكف عن مضايقة المعارضين .كما طالبوا بفتح ملف حقوق الانسان في قطر بطريقة اكثر جدية و الإنصات لضحايا البطش القطرى .

ولفت المنسق العام للفيدرالية العربية سرحان الطاهر سعدي الى التراجع الرهيب في الحريات و ظاهرة إسقاط الجنسية و التهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية والى دعم الدوحة للتطرف والارهاب و القلاقل في العديد من دول المنطقة و استخدامها للتمويل بالمال عن طريق الفدية و الإعلام كوسائل لدعم الجماعات الإرهابية في مختلف ربوع العالم باسم الديمقراطية التى لايوجد لها اى اثر فى قطر .

و أشار الى قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر الداعم لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية و ثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية تمويلا بالمال و السلاح و التنظير الفكري من أفراد و جمعيات لها صلات وثيقة بقطر .

