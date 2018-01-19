سفير السعودية في اليمن: خطة إنسانية شاملة خلال أيام

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس، أن زيارته الحالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهي الأولى من نوعها منذ إشعال مليشيا الحوثي للحرب في البلاد، تهدف إلى التشاور مع الحكومة ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

متابعة حثيثة

وقال آل جابر أثناء لقائه رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، إن القيادة السعودية، تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره، لافتاً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم واستقرار اقتصاد اليمن، من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار.

احتياجات عاجلة

وأعلن آل جابر، أن الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني، ستتم دراستها مع الحكومة اليمنية، وأنه سيتم الإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام. واعتبر أن نهج المملكة، هو الوقوف مع الشعب اليمني من خلال العمل السياسي، ودعم البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وشتى مناحي الحياة.

بدوره، دعا بن دغر، مؤسسة النقد السعودي، والإمارات، إلى إرسال خبراء ماليين للمساعدة في وضع الخطط ومراقبة الأموال، والإشراف على هذه المكرمة (الوديعة السعودية)، حتى لا يترك مجالاً للمشككين والمضللين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.