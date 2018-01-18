الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة بعد تعريض قطر حياة مدنيين للخطر

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أبلغت الاثنين بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقيات الدولية.