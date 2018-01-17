سفينة تمور ترسو في المكلا

وصلت إلى ميناء المكلا أمس سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من التمور مكرمة مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم توزيعها على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة دعماً للمحافظات المحررة.

وسيقوم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع هذه المكرمة على المحافظات المحررة، امتداداً لحملة المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئة لمساعدة الشعب اليمني.

وأكد نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي أحمد النيادي في تصريح صحافي عقب رسو السفينة في الميناء حرص دولة الإمارات على استمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني في الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وقال إن هذه المكرمة من التمور الفاخرة المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستوزع في أرجاء المحافظات الأربع عبر فرق الهلال الأحمر الإماراتي بحيث تصل إلى كل المستحقين لها.. مؤكداً استعداد الهيئة وفرقها بالمحافظات اليمنية لتوزيع أية مساعدات إنسانية وإغاثية تصل وحرصها على وصولها للأسر الفقيرة والمحتاجة بشكل مستعجل.

وأضاف أن هذه السفينة هي جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية وجزء من البرامج التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات المحررة.

وأعرب أهالي حضرموت عن الشكر والعرفان لدولة الإمارات قيادة وشعباً لما تقدمه لمحافظة حضرموت وسكانها ووقوفها إلى جانبهم دائماً والتخفيف من معاناتهم. وفي سياق متصل، وصلت إلى ميناء عدن، أمس، سفينة إماراتية تحمل على متنها أطناناً من المواد الغذائية المتنوعة.

وحملت سفينة الإغاثة مواد غذائية متنوعة تلبي احتياجات السكان، ليتم توزيعها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي على محافظات عدن وشبوة وأبين ولحج وتعز والضالع وجزيرة ميون، وسائر المحافظات والمناطق الجاري تحريرها.