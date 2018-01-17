«بوغاتي» سفير قطر في الرباط تفضح كذبة «الحصار»

بينما يزعم نظام الدوحة تعرضه لما يسميه «الحصار» من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وما قد يتسبب فيه من معاناة للقطريين، خصصت وسائل الإعلام المغاربية مساحات بارزة لخبر وصول سيارة من نوع «بوغاتي شيرون» تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى السفير القطري بالرباط عبد الله فلاح الدوسري.

وقد دخلت السيارة إلى المغرب أوائل الشهر الحالي، حيث تكفلت شركة أميركية بنقلها من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مقر إقامة السفير بالرباط.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أخيراً، صوراً توثق لحظة وصول سيارة فاخرة جداً من صنف «بوغاتي شيرون»، حيث طرحت علامات استفهام عريضة بخصوص الشخص الذي اقتناها، ثم قالت إنها قد تكون لمسؤول مغربي كبير، قبل أن تكشف رئيسة قسم الاتصالات في شركة «بوغاتي» لموقع «سيت أنفو» أن مالكها ليس مغربياً، ليتم فيما بعد تداول وثيقة تثبت بأن السيارة تعود للسفير القطري.

وقد اختار الدوسري، عدم التعليق على موضوع شرائه السيارة باهظة الثمن، التي أحدثت ضجة كبرى بمواقع التواصل الاجتماعي منذ قدومها إلى مطار الدار البيضاء. وحسب جريدة «الأسبوع الصحافي»، نصح الدوسري مسؤولي السفارة القطرية بعدم الخوض في موضوع سيارته، خوفاً من تداعيات وصول الضجة إلى قطر، خصوصاً مع ما تعانيه من عزلة أثرت في وضعها الاقتصادي والاجتماعي.