تفاصيل مقتل المطلوب الأمني عبدالله القلاف في عملية أمنية بالسعودية

صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بالسعودية بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.

فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم أمس الاثنين المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة ايقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد ضبط داخل السيارة على ‏:



1 - سلاح رشاش كلاشنكوف.

2 - مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.

3 - عدد ( 94 ) طلقة رشاش.

4 - عدد ( 14 ) طلقة مسدس.

5 - مانع وميض.

6 - حامل معدات.

7 - بدلة عسكرية.

8 - عدد ( ‏4 ) أقنعة وجه.