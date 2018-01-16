الإمارات تسلم مجلس الأمن ردها على مزاعم قطر

المصدر:
  • وام
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 صرح السفير يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للمنظمات الدولية بأن البعثة الدائمة للدولة في نيويورك قد قامت بتسليم رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية.

وإذ تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي - بأشد العبارات - ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر .. فإنه يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية.

وإذ تستنكر الوزارة هذا التصعيد من جانب دولة قطر.. فإنها تطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار.

 

 

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