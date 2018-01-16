«الهلال الإماراتي» يتحدى الصعاب ليغيث أهالي حضرموت

تغلبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على وعورة الطرق في منطقة وادي عدم بمديرية ساه بوادي حضرموت، لتغيث الأهالي بمساعدات غذائية عاجلة، في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات للتخفيف عن اليمنيين، ومساعدتهم على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

تخفيف المعاناة

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالعزيز الجابري، إن عملية توزيع المساعدات الغذائية تأتي مع انطلاق العام الجديد «عام زايد»، لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في كافة المجالات الخدمية والإنسانية، وسد الفجوة الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وتلبية لاحتياجات السكان من المواد الغذائية.

وأكد الجابري أن الهيئة كثفت جهودها الإنسانية لتغطية مختلف مناطق حضرموت، حيث تتم عملية التوزيع بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

مناطق متناثرة

ووصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي إلى مناطق متناثرة لوادي عدم، برغم صعوبة الطريق الواصل بين الوادي وأقرب منطقة توجد بها خدمات، متحملين صعوبة ووعورة الطريق، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

سعادة غامرة

وعبّر المستفيدون عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية، مشيرين إلى أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي، أول فريق إغاثي يصل للوادي بمساعداته الغذائية التي ستخفف من معاناتهم.دخلهم.