سيف السويدي : الرادارات البحرينية رصدت اعتراض المقاتلات القطرية للطيران المدني الإماراتي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين على متنهما 277 مسافرا من جنسيات مختلفة وذلك خلال مرحلة اقتراب هبوطهما إلى مطار المنامة الدولي بالبحرين في رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة ومتعارف عليها دوليا ويعلم عنها الجانب القطري.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العام للطيران المدني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات"وام" إن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولى عند الساعة 10.30 صباحا وفيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 آلاف قدم في رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني .

وأضاف السويدي أن الرادارات البحرينية رصدت الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدني الإماراتي إضافة إلى مشاهدة الواقعة بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات و الركاب مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء.

وأشار مدير عام الهيئة العام للطيران المدني إلى أن الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة .. حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار في خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدني الدولية .

وقال السويدي إن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني هذه الواقعة بمثابة خرق خطير للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية فيما تدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" والمنظمات الأخرى ذات الصلة.