«الهلال» تسيّر 6 قوافل إغاثية إلى يشبم

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية. وسيرت الهيئة في هذا الصدد 6 قوافل إغاثية لأهالي مدينة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، تضمنت أكثر من ألف وسبعمئة سلة غذائية متنوعة.

وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، حرص الهيئة على التكثيف وجودها الإنساني على الساحة اليمنية لدعم الأهالي، والمساعدة في تطبيع حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة لبت نداءات الاستغاثة الإنسانية التي يطلقها أهالي مدينة يشبم للحصول على الدعم الغذائي والخدمي.. لافتاً إلى تلمس الهيئة عن كثب للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها معظم سكان المدينة والمديرية بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام.

واستعرض المهيري جملة من الحملات الإنسانية التي تبنت الهيئة تنفيذها خلال الفترة الماضية بمديرية ميفعة، أبرزها دعم مؤسسة كهرباء الحوطة، ومركز غسيل الكلى بميفعة، بشحنتين من الوقود، إلى جانب قوافل من المساعدات الإغاثية.. مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في أي لحظة عن تلبية نداءات الاستغاثة التي يطلقها أهالي محافظة شبوة.

من جانبهم، عبر أهالي وسكان مدينة يشبم بمديرية الصعيد، عن شكرهم وتقديرهم للدولة وقيادتها الرشيدة.. وأثنوا على ما تقــــوم به الامارات وذراعها الإنسانية باليمن «الهلال الأحمر»، من أعمال خيرية وإنسانية، لرفع المعاناة عن أبناء المحاـــفظة عامة، ويشبم خاصة.