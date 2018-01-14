ميليشيا الحوثي تعدم أحد قياداتها بالضالع





أعدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أحد قياداتها الميدانية، في محافظة الضالع جنوبي اليمن، في إشارة جديدة على الخلافات الحادة والانشقاقات في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر أمنية إن خلافات حادة وقعت بين الحوثيين في بلدة دمت شمالي محافظة الضالع، على خلفية اتهامات داخل صفوف الميليشيا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي، أعدمت مسؤولها الأمني في منطقتي دمت وجبن بالضالع، ويدعى عبدالكريم نشوان، بالإضافة إلى 5 من مرافقيه، وذلك بعد اختطافه لمدة 15 يوما.

وبحسب المصادر، فإن قيادات حوثية اتهمت المسؤول الأمني في مدينة دمت بالتنسيق مع أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتخطيط معهم للانقلاب عليها في المنطقة.