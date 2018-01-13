قطر تموّل «إخوان» أوروبا

كشف الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب الكولونيل تيم كولينز، أن هناك العديد من الأدلة التي تثبت تورط قطر في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية عبر مؤسسات في أوروبا.

وأضاف في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني، أن الكثير من التنظيمات الإرهابية في أوروبا، تعمل تحت مظلة الإخوان، موضحاً أن قطر قدمت 165 مليون يورو، لتمويل التنظيم في أوروبا.

وأشار إلى أن الأمير السابق حمد بن خليفة قدم 20 مليون يورو لبناء مسجد في كوبنهاغن تديره الجماعة بشكل غير مباشر.

وتابع: «قطر قدمت عوناً كبيراً لجماعة الإخوان الإرهابية بعد هروبهم من مصر للترويج لأفكارهم المتطرفة».