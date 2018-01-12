إسرائيليون في قطر

قال المرشد السياحي الإسرائيلي موتكية هادر، إن قطر استضافت مئات السياح الإسرائيليين خلال الأشهر الستة الماضية. وخلال حوار أجراه هادر مع القناة السابعة الإسرائيلية قال، إنه في أعقاب مقاطعة دول الرباعي العربي قطر منذ 5 يونيو الماضي، استقبلت قطر مئات السياح الإسرائيليين بحفاوة شديدة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات بين قطر وإسرائيل.

وأوضح أنه لم يقلق على أمن السائحين الإسرائيليين، خصوصاً عندما اصطحبهم إلى سوق «واقف» السياحي، الذي يعتبر من أكبر وأشهر الأسواق السياحية في قطر، لدرجة أن أحد القطريين التقط معه العديد من الصور بجواره حتى بعدما علم أنه إسرائيلي.