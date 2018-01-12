حضرموت خالية من «الكوليرا»

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني خلو المحافظة من وباء الكوليرا.

ولفت البحسني خلال حفل تكريمي للمشاركين في «حملة حضرموت خالية من وباء الكوليرا على نهاية العام 2017م» إلى أن حضرموت استطاعت تقديم نموذج مشرف في مجابهتها لوباء الكوليرا الذي انتشر في العديد من المحافظات على مستوى الوطن.

لافتاً إلى أن تلك المجابهة ما كان لها أن تنجح لولاء تضافر جهود العاملين في قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة في مكاتب المياه والنظافة والسلامة المهنية وغيرها من المكاتب التنفيذية التي عملت بشكل تكاملي كانت ثمرته تحقيق هذا الإنجاز المشرف لأبناء حضرموت في تمكنهم من القضاء على هذا الوباء ومحاصرته وإنقاذ أرواح الأبرياء من المواطنين.