إلغاء حكم سجن العادلي

ذكرت مصادر قضائية في مصر، أن محكمة النقض قضت، أمس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد، وأمرت بإعادة محاكمته. وقال فريد الديب محامي العادلي، إن قرار محكمة النقض يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفاً أنه لا حاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية للإفراج عنه. ولم تُحضر مصلحة السجون، العادلي جلسة الطعن، باعتبار أن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم.

وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقالت مصادر أمنية في ديسمبر، إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم. وتمت محاكمة العادلي في قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن تمت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.