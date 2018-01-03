نجاة رئيس أركان الجيش الكويتي بعد تحطم مروحيته في بنغلاديش

أكدت وزارة الدفاع الكويتیة الیوم الأربعاء سلامة رئیس الأركان العامة للجیش الفريق الركن محمد خضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحیة التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمیة لجمھورية بنغلاديش الصديقة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي لمديرية التوجیه المعنوي والعلاقات العامة إن المروحیة التي تقل رئیس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء عملیة ھبوطھا في منطقة سیلیت حیث حجب الضباب الكثیف رؤية الطیار ما أدى لاحتكاك المروحیة بالأشجار وھبوطھا قبل الموقع المخصص لذلك.

وشددت على أنه لم يتم تسجیل سوى خسائر مادية وإصابات طفیفة لأحد المرافقین وقد تم التأكد من سلامة الجمیع.

