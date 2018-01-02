وفاة شخص بمقذوف حوثي على السعودية

توفي مقيم باكستاني جراء سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحرث السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني قوله أن فرق الدفاع المدني باشرت ‏مساء اليوم بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحرث نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة.

وأضاف ان الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.