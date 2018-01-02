وفاة شخص بمقذوف حوثي على السعودية

توفي مقيم باكستاني جراء سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني قوله أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث نتج عنها وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ثلاثة منازل ومركبة.
وأضاف ان الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.