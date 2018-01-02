الجيش اليمني يحرر جبال السلطاء شرق صنعاء

ألحقت قوات الشرعية في اليمن هزيمة كبيرة بميليشيات إيران في كل من تعز ونهم، وسط تواصل الفوضى في صفوف الحوثي جراء التخبط العسكري لدى قيادة الميليشيات، حيث حرر الجيش الوطني سلسلة جبال السلطاء في نهم وسوق الخميس في تعز.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير سلسلة جبال السلطاء وعدد من التباب المجاورة لها من ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، وسط معارك وفرار جماعي لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه عزلة مسورة.

تحرير

كما حقق الجيش الوطني تقدماً لافتاً في جبهة القبيطة، شرق تعز، وتمكن من تحرير سوق ومستوصف الخميس، وتحرير سجناء مدنيين منه، وهو المستوصف الذي كانت الميليشيات تعده كسجن لاحتجاز المواطنين. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني والمقاومة في جبهة القبيطة، علي المنتصر، لـ«البيان» إن الجيش الوطني استكمل تحرير مناطق تبه العنين وجبل موجر ومستوصف سوق الخميس الذي اقتحمته الميليشيات قبل أيام. وأضاف بأن الاشتباكات لاتزال مستمرة بوتيرة متصاعدة مع تقدم مستمر للقوات الموالية للشرعية نحو جبال المرابحة.

مقتل قيادي

إلى ذلك، نقل الموقع الإخباري للجيش اليمني «26 سبتمبر» عن مصدر عسكري «أن القيادي الميداني نائف حسين لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني في مديرية مقبنة غربي تعز».

إلى ذلك قالت مصادر ميدانية «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في الحود حاولت التسلل إلى مواقع قوات الجيش في قرية الصيار. وتصدت قوات الجيش لعملية التسلل وأحبطتها مجبرة عناصر الميليشيا الانقلابية على التراجع والانسحاب بعد معارك ضارية استمرت لعدة ساعات.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في كل من قرية الحود والشرف والعقيبة ودارت معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

عمليات

ونفذت قوات الجيش الوطني، في جبهة الساحل الغربي، غرب تعز، عمليات نوعية ومباغتة، امتداداً من مصنع الركبي وصولا إلى شرقي النجيبة، أسفرت عن تطهير كل المرتفعات الشرقية لخط حيس البرح، وهو ما يفرض تطهير المحور الغربي كذلك من مربعات المهاية وصولاً إلى خط الساحل وإحكام الخناق عن الفلول المتسللة المتخفية في بعض المزارع، والتي تعمل على تلغيم خطوط قوات الجيش الوطني والمقاومة تحت جنح الظلام.

غارات

في الأثناء، أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية في محافظة عمران. ونفذت المقاتلات الحربية للتحالف غارات على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة غولة عجيب بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، حيث لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون. وشنت غارة دمرت تعزيزات لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

في السياق أغارت المقاتلات الحربية على موقع للميليشيات على تخوم مديرية المصلوب المحررة في محافظة الجوف حيث أكدت مصادر محلية مقتل القيادي الحوثي عبدالله حسين غرزة و12 من عناصر الحوثي.

انتصارات البيضاء

من جهة أخرى، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اتصالين هاتفيين بمحافظ البيضاء صالح الرصاص، وقائد كتيبة النخبة العميد صالح عبدربه المنصوري.

واطلع هادي على سير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات بمحافظة البيضاء في ضوء الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيداً بتلك الانتصارات التي تحققت.

وشدد على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية والانتصارات النوعية الهادفة إلى تحرير محافظة البيضاء وباقي محافظات الجمهورية من الميليشيا الحوثية الإيرانية وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الخبيثة واجتثاثها من جذورها لينعم الوطن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار والطمأنينة.

وأكد تقديم الدعم والإسناد لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل تحقيق الانتصارات على الميليشيا والدفاع عن الأمن والاستقرار وأعراض وكرامة أبناء الشعب اليمني من الانتهاكات والأعمال الإحرامية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب وممتلكاته.

وأشار إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومعهم الشرفاء من أبناء الوطن تمكنوا وخلال فترة قصيرة من تحرير عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية والتي كان آخرها تحرير محافظة شبوة بالكامل والبدء في تحرير اجراء من محافظة البيضاء، مؤكداً أن مثل هذه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.