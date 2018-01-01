هادي: مواقف التحالف ستظل حيّة في وجدان اليمن

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدور دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الانتصارات الساحقة التي يتم تحقيقها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس هيئة الأركان العامة في بلاده اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي حسب وكالة الأنباء اليمنية.



وثمن هادي خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس هيئة الأركان العامة في بلاده اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، مواقف دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهما الأصيلة والمشرفة الى جانب أشقائهم في اليمن في مثل هذه الظروف الاستثنائية وما جسدوه من مآثر ستظل حية في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب اليمني. ونوّه بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش في جبهتي نهم والجوف وتمكنت من خلالها تسطير ملحمة بطولية تكللت بتطهير مناطقها من الميليشيا.



مواصلة الانتصارات



وشدد هادي على ضرورة مواصلة الانتصارات الساحقة وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة المكونة من ستة أقاليم.

وأكد هادي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجيش الوطني الذي يدافع عن تراب الوطن من براثن الإماميين الجدد الذين يحاولون العودة بالوطن إلى عصر العهود الظلامية، مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني في نهم والجوف، والتي تمكن من خلالها تسطير ملحمة بطولية تكللت بتطهير تلك المناطق من الميليشيا الانقلابية التابعة للحوثي.



من جهته، أكد رئيس الأركان جاهزية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواصلة عملياتهم العسكرية وتقدمهم باتجاه صنعاء. وقال إن بشائر النصر تلوح في الأفق وإن الميليشيا تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.