تعاون حدودي بين القوات العراقية و«سوريا الديمقراطية»

أكد مسؤول عراقي أن القوات العراقية تتعاون حدودياً مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والمعارضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، أمس، مقتل سبعة من عناصر تنظيم «داعش»، وإصابة خمسة من القوات العراقية في اشتباكات شمال شرقي تكريت (170 كلم شمال بغداد).

وأفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، بأن القوات العراقية لديها تعاون حدودي مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والمعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال رسول، في تصريح نشرته وسائل إعلام عراقية، إن «القوات العراقية تنسق في قتالها ضد فلول «داعش»، مع كل من الجيش السوري، وتحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من الولايات المتحدة، والمعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية المعارضة للرئيس الأسد».

وعن نشر قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية، أكد رسول ذلك، لكنه نفى تأخر دعم حرس الحدود للقوات المرابطة هناك. وقال: «المسؤولية الأساسية عن الحدود تقع على عاتق حرس الحدود والجيش»، مشيراً إلى أن «مناطق بسوريا ما زالت تحت سيطرة داعش، منها مناطق كثيرة قرب الحدود مع العراق».

اشتباكات

وقال المصدر إن سبعة من عناصر «داعش» قتلوا وأصيب خمسة من القوات العراقية بينهم عقيد في الشرطة، وقائد في الحشد العشائري في اشتباكات بجبال حمرين (40 كم شرقي تكريت). وأوضح المصدر أن القوات الأمنية العراقية حققت تقدماً جيداً في تطهير جبال حمرين من عناصر «داعش»، واستولت على عدد من المضافات التي تحتوي على أسلحة وأعتدة ومواد تموينية وتجهيزات عسكرية. وأضاف أن «المروحيات العراقية شاركت في قصف بعض الأماكن التي يتحصن بها عناصر داعش، وخصوصاً في الربايا الجبلية العالية، والخنادق التي تسيطر على الطرق في الجبال».

وأعلن القضاء العراقي إصدار حكم بإعدام اثنين من عناصر «داعش» أُدينا بالتورط في مقتل مدنيين بتفجيرات في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

السليمانية

وواصل متظاهرون في مناطق متفرقة من محافظة السليمانية بإقليم كردستان احتجاجاتِهم، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد، فيما أكّد كبار ممثلي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» خلال اجتماعاتٍ عُقدت في السليمانية مع مسؤولين حكوميين وقادةٍ لأحزابٍ سياسيةٍ وممثلين عن المجتمع المدني، ضرورةَ تهدئةِ التوتّرات المحليّة الراهنة من جرّاء التظاهرات التي أخذ بعضها منحىً عنيفاً.