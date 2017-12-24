الداخلية المصرية: مصرع 9 عناصر إرهابية بالشرقية وضبط آخرين

أعلنت الداخلية المصرية اليوم تصفية تسعة عناصر ارهابية شديدة الخطورة وضبط تسعة آخرين أثناء مداهمة مزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حيث كانت العناصر تتخذها وكرا للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء.

وذكرت الداخلية المصرية - في بيان اليوم - ان المعلومات أكدت تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة.

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها أجهزة الداخلية عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم.