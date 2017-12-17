حمد بن عيسى: «مئوية الإنجاز» عنوان نهضة شاملة

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنّ المملكة تشهد نهضة شاملة ومتوازنة عنوانها «مئوية الإنجاز»، وعمادها «إخلاص وتفوق» أبنائها وبناتها، مضيفاً: «الاعتزاز بمكانة الوطن والاحتفاء بمنجزاته يحتمان علينا أن نشكر الله على فضله، وأن نهنئ أنفسنا بما تشهده البلاد من نهضة».

وشدّد الملك حمد، في قصر الصخير، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري محمد نجيب بن تون عبدالرزاق، على أنّ البحرين تجد نفسها ضمن مقدمة السباق التنموي العالمي، بحسب ما توضحه مؤشرات الأداء في ميادين العمل، مردفاً: «هذا حافز يجعلنا، بعون الله، ننطلق بذات القوة والعزم لتتواصل مسيرة نهضتنا المباركة».

وقال العاهل البحريني: «نبارك للجميع بعيد الوطن المجيد، وأن نحتفي بذكرى تأسيس الدولة البحرينية التي شهدت انطلاقتها المباركة قبل أكثر من مئتي عام، على يد الجد القائد أحمد الفاتح، وتشكلّت هويتها الأصيلة على سواعد قادتها الكرام، لتحافظ إلى يومنا هذا على مجدها الشامخ ونهجها الحضاري وقيمها المدنية، وبعون شعب وفيّ يرتقي بمكانتها وينطلق بها نحو مستقبلها الزاهر».

وأكّد ملك البحرين، في كلمته خلال احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، التمسّك بالثوابت الوطنية القائمة على وحدة الصف وعمق الانتماء وسماحة التعايش، التي تجعل البحرين بفضل الله ويقظة أهلها، منيعة على قوى الهدم والفرقة، ومنطلقة نحو آفاق التنمية والبناء دون توقّف، مجدّداً عهد الوفاء لتضحيات شهداء الوطن الذين هبوا لنصرته ووهبوا أرواحهم للدفاع عن سيادته، مردفاً: «ندعو الله عز وجل أن نكون على هديهم في الذود عن الوطن وحماية مصالحه».

وتوجّه العاهل البحريني بالتحية والتقدير لكل مواطن ومواطنة أياً كان موقعه في ميادين الشرف، سواء كانوا على جبهات الدفاع، أو على خطوط الإنتاج والبناء، مضيفاً: «نخص بالشكر والامتنان المكرمين والمكرمات المشاركين في هذا الحفل على عطائهم المتميز وسعيهم البارز في خدمة البحرين». وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم موكب ملك البحرين إلى قصر الصخير ترافقه كوكبة من الخيالة. وقام الملك حمد بن عيسى بتوزيع الأوسمة التقديرية على المكرمين.

وخلال الحفل، قدم رئيس الوزراء الماليزي التهاني إلى العاهل البحريني باحتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها الكريم المضياف دوام الرقي والازدهار، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى ولعلاقات البلدين المزيد من التقدّم والتطوّر.