تفكيك 500 لغم زرعتها مليشيات إيران في الجوف

كشف قائد عسكري في الجيش الوطني أن الفرق الهندسية للجيش تمكنت من نزع أكثر من 500 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقتين فقط بمحافظة الجوف.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف «إن الفرق الهندسية نزعت خلال اليومين الماضيين أكثر من خمسمئة لغم وعبوة ناسفة من منطقة «حرش الأرانب» و«الخليقاء» في جبهة الغريميل» بمحافظة الجوف.

وأضاف العميد حنتف أن الميليشيا الانقلابية قامت بزراعة الكثير من الألغام والعبوات الناسفة ذات الحجم الكبير بأغلب المناطق، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش.

وبحسب ما نقله موقع الجبش «26سبتمبر، انتزعت الفرق الهندسية خلال يومي الأربعاء والخميس اكثر من 500 لغم وعبوات ناسفة لقتل البشر، وأشار حنتف «أن الميليشيا تقوم بزراعة الألغام وتضع تحتها قنابل لتنفجر بمن يقوم بعملية نزعها».

وقال إن «الفرق الهندسية تخطت الخطر وبقدرة فائقة قامت بنزع الألغام»، معتبراً أن المعركة مع الميليشيا هي معركة ألغام تعيق تقدم الجيش وتستهلك الوقت الكثير وتؤخر تقدم الجيش وحسم المعركة في الجبهة.