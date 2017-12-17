الفلسطينيون يشيّعون شهداء «جمعة الغضب»

شيع آلاف الفلسطينيين، أمس، جثامين أربعة شهداء سقطوا برصاص قوات إسرائيلية في القدس وغزة والخليل، أول من أمس. وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. وذكرت وكالة «معا»، أنّ الآلاف من جماهير بلدة عناتا شيعوا جثمان باسل إبراهيم، وسط هتافات الجماهير بمواصلة الانتفاضة. في السياق، شيع الآلاف من أهالي بلدة بيت أولا شمال غربي محافظة الخليل، جثمان محمد أمين عقل العدم.

والذي استشهد برصاص قوات إسرائيلية على مدخل مدينة البيرة الشمالي قرب رام الله. ووفق الوكالة طالب المشيعون بالانتقام لدماء الشهيد ومواصلة الانتفاضة من أجل القدس المحتلة، فيما شهدت بلدة بيت أولا إضراباً شاملاً حداداً على روح الشهيد.

وفي غزة، شيعت الجماهير الفلسطينية في جنازتين متفرقتين، جثماني المقعد إبراهيم أبو ثريا، وياسر سكر. وجابت مسيرات التشييع شوارع غزة، حيث أُقيمت صلاة الجنازة على أبو ثريا في مسجد شهداء الشاطئ.