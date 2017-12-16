4 شهداء في جمعة غضب فلسطينية

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس مواجهات دامية في إطار «جمعة الغضب» تنديداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، حيث أسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 فلسطينيين ومئات الجرحى، إذ استخدم الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز السام، لقمع المسيرات ومنعها من مواصلة المسير نحو مناطق التماس.

وتظاهر عشرات الآلاف أمس في قطاع غزة رفضاً لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتوجه مئات الشبان إلى الشريط الحدودي شرق القطاع حيث عبروا عن غضبهم عبر رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة ورد عليهم الاحتلال بالرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز السام.

وتوافد عشرات آلاف المقدسيين إلى ساحات المسجد الأقصى، في ظل إجراءات مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونشرهم حواجز عسكرية في أرجاء مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتدت على بعض المتواجدين في باب العامود، وعند مداخل الأقصى، كما حصلت مواجهات مع المصلين، وأصيب العشرات منهم بإصابات مباشرة في الرأس. كما اندلعت مواجهات عنيفة عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفي الخليل، ورام الله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن 300 حالة اعتقال جرت في صفوف الفلسطينيين منذ قرار ترامب، وقالت إن المعتقلين تعرضوا لاعتداءات همجية ووحشية خلال اعتقالهم واستجوابهم.

وفي حين، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت تجاه القدس والتزامه بحل الدولتين أكد دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة خسرت دور الوسيط في عملية السلام.