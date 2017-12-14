أعلنت صفحة المعارضة القطرية "العرب مباشر" على "تويتر"، عن وجود أنباء عن تعرض أمير قطر السابق حمد بن خليفة لجلطة دماغية.
-
روسيا ومصر توقعان غدا اتفاقا بشأن استئناف الرحلات الروسية
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله اليوم الخميس إن روسيا ومصر قد توقعان اتفاقا غدا الجمعة لاستئناف الرحلات المدنية الروسية لمصر.
-
أنباء عن تعرض حمد بن خليفة لجلطة دماغية
أعلنت صفحة المعارضة القطرية "العرب مباشر" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن وجود أنباء عن تعرض أمير قطر السابق حمد بن خليفة لجلطة دماغية.
-
"مرسي" متورط في اغتيال عالم صواريخ مصري بأميركا
كشفت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة لها، الأربعاء، برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي عن تورط " مرسي " في اغتيال عالم صواريخ مصري بأميركا
-
تحطم طائرة ركاب في كندا
تحطمت طائرة ركاب تقل 22 راكبا وطاقما من ثلاثة أشخاص في كندا
-
الجيش الأميركي يخطط لإرسال جنود "إلكترونيين" إلى ساحات المعارك
أعلن مسؤولون أميركيون أن الجيش الأميركي يعتزم في وقت قريب ارسال فرق من المحاربين "الإلكترونيين" إلى ساحات المعارك
-
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان المستجدات اليمنية مع رئيس حزب تجمع الإصلاح
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و الأمير محمد بن سلمان
-
القوات المسلحة الإماراتية تقود معركــــــة تحرير الحديدة ببسالة واقتدار
مثلما قادت القوات المسلحة الإماراتية معركة تحرير الساحل الغربي لمحافظة تعز تقود اليوم باقتدار معركة تحرير محافظة
-
130 مليون يورو من الإمارات والسعودية لتحالف الساحل
أعلنت دولة الإمارات عن تقديم30 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
-
الشرعية تطلق «قطع رأس الأفعى» في صعدة
أطلقت قوات الشرعية عملية عسكرية كبيرة ( قطع رأس الأفعى) في محافظة صعدة بهدف القضاء على معقل التمرد، فيما قصفت مقاتلات
-
الجيش اليمني يستنفر قبائل الصبيحة ضد الميليشيات
استنفر الجيش اليمني أمس قبائل منطقة الصبيحة جنوبي تعز وشمالي لحج من أجل تصعيد المواجهة ضد فلول الانقلابيين. والتقى قائد
-
الحوثي يقتل 4 صحافيين بالرصاص
كثفت ميليشيات الحوثي عمليات القمع والبطش بأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والموالين لحزبه (المؤتمر الشعبي)
-
بن دغر: إيران تغذي الحرب في اليمن لابتزاز العالم
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن إيران تعمل على تغذية وإطالة الحرب في اليمن، من أجل ابتزاز العالم في