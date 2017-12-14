أنباء عن تعرض حمد بن خليفة لجلطة دماغية

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أعلنت صفحة المعارضة القطرية "العرب مباشر" على "تويتر"، عن وجود أنباء عن تعرض أمير قطر السابق حمد بن خليفة لجلطة دماغية.

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