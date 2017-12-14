واشنطن تعلن اليوم أدلة عن تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ

كشفت مصادر عسكرية أميركية، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تعلن عن أدلة تثبت أن إيران زوّدت الحوثيين في اليمن بصواريخ، مثل التي أُطلقت أخيراً على المملكة العربية السعودية. وقالت المصادر إن واشنطن سوف تعلن عن هذه الأدلة، اليوم (الخميس)، في مقر وكالة الاستخبارات العسكرية في واشنطن. وأضافت أن الأدلة تتضمن أجزاء فعلية من أحد الصواريخ، وذلك بعدما اتهم مسؤولون أميركيون إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ. وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن أن الصاروخ الباليستي الذي انطلق من اليمن واعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي فوق الرياض، في 4 نوفمبر، إيراني الصنع، مؤكداً أن الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون الآن لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.

في سياق آخر، عيّنت ميليشيا إيران الحوثية العميد عبد الحكيم الماوري وزيراً للداخلية، خلفاً للواء محمد القوسي المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام. وقالت وكالة «سبأ»، في نسختها الحوثية، إنه صدر قرار من رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد، بتعيين الماوري وزيراً للداخلية.