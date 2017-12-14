الجيش اليمني يستنفر قبائل الصبيحة ضد الميليشيات

استنفر الجيش اليمني أمس قبائل منطقة الصبيحة جنوبي تعز وشمالي لحج من أجل تصعيد المواجهة ضد فلول الانقلابيين.

والتقى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري بمشايخ وأعيان الصبيحة والقيادات العسكرية لمختلف جبهات الصبيحة شمالي محافظة لحج

وكرس اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالجبهات وانتصاراتها ومواصلة دحر ميليشيات الحوثي إلى ما وراء حدود الصبيحة بدءاً باستكمال تحرير مديرية الوازعية والتقدم صوب منطقة البرح بمحافظة تعز.

وأكد اللواء العمري للمجتمعين من أعيان الصبيحة عزم وإصرار قيادة المنطقة العسكرية الرابعة على مواصلة الجهود والزحف لتطهير باقي المناطق من الميليشيات. ودعا العمري أبناء الصبيحة إلى مزيد من الثبات بوجه الميليشيات والحفاظ على مكتسبات تضحياتهم وبطولاتهم.

من جهتهم أكد مشايخ قبائل الصبيحة وقادة الجيش والمقاومة على ثباتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي وعزمهم متابعة دحرها سواء من مناطقهم أو أينما ولت الأدبار. وتعهد مشايخ وأعيان الصبيحة مواصلة التقدم لاستكمال تحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز وكذا منطقة البرح التي تمثل ملتقى تحركات وإمدادات الميليشيات الحوثية.