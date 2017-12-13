الملك سلمان: عزمنا على مواجهة الفساد بعدل وحزم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية عازمة على مواجهة الفساد بعدل وحزم.

وأضاف إنه وجه الوزراء والمسؤولين بتوفير الخدمات بجودة عالية للمواطنين.

وشدد على جهود مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في التنمية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مكافحة الفساد.

وتابع "نسعى لتطوير الحاضر وبناء المستقبل والمضي قدماً في التحديث.

وقال الملك سلمان إن المملكة تلعب دورا مؤثرا في المنظمات الإقليمية والدولية، مجدداً الاستنكار والأسف الشديد تجاه القرار الأميركي بشأن القدس.

وأكد أن المملكة تعمل لمواجهة التدخلات في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس في الرياض.